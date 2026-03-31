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31.03.2026 09:16:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung zum Monatsende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach seiner Vortageserholung am Dienstag wenig bewegt und richtungslos präsentiert. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,04 Prozent auf 22.571 Punkte. Dennoch deutet sich für den deutschen Leitindex im Monat März wegen des Iran-Krieges ein herber Verlust von mehr als zehn Prozent an.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten sank am Dienstagmorgen um 0,16 Prozent auf 27.755 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um 0,06 Prozent nach unten.

In Asien zeigten die wichtigsten Börsen am Dienstag wieder Schwäche - allen voran der Handel in Südkorea. Die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau, da der Iran auch einen Monat nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe den Beschuss benachbarter Golfstaaten mit ballistischen Raketen und Drohnen unablässig fortsetzt. Zudem wurde vor der Küste von Dubai ein kuwaitischer Öltanker getroffen. Ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt knapp 108 US-Dollar./edh/jha/

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