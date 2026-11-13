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13.11.2026 09:17:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung nach Rekordhoch beim Dax
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem jüngsten Höhenflug hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag eine Atempause eingelegt. Der DAX sank in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 26.705 Punkte. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Plus von rund dreieinhalb Prozent ab.
Der MDAX verlor am Freitagmorgen 0,4 Prozent auf 30.736 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent abwärts.
Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Die Ölpreise zeigten sich zuletzt stabil. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang derweil gut weg./edh/mis
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.