Aktien Frankfurt: Kaum verändert am großen Verfallstag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am großen Verfallstag hat sich am Freitag im DAX wenig getan. Der deutsche Leitindex stand am Nachmittag nach dem Verfall der Dax-Kontrakte mit 0,11 Prozent im Plus bei 24.226 Punkten. Größere Kursschwankungen, die häufig zu beobachten sind, wenn Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen, gab es bislang nicht.

Die Dax-Wochenbilanz ist derzeit leicht positiv. Seit Jahresanfang hat das wichtigste deutsche Aktienbarometer um mehr als ein Fünftel zugelegt. Kurz vor Weihnachten haben viele Investoren ihre Bücher bereits geschlossen.

Der MDAX der mittelgroßen Werte verbuchte am Freitag ein Plus von 0,07 Prozent auf 30.304 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, bewegte sich um seinen Vortagesschluss.

Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller adidas und Puma (PUMA SE) standen nach enttäuschenden Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Nike im Blick. Adidas notierten am Nachmittag moderat im Minus, Puma verloren 1,6 Prozent. Nike hat weiter Probleme in China und mit seiner Marke Converse.

Die Papiere der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) gewannen nach den Geschäftszahlen und dem Ausblick des US-Logistiker FedEx 0,5 Prozent. JPMorgan-Analystin Alexia Dogani verwies auf fortgesetzt positive Trends bei den Preisen und den internationalen Sendungsvolumina. Das bedeute wohl Rückenwind für die Hochsaison bei DHL Express.

Die Titel des Baumarktkonzerns Hornbach Holding (HORNBACH) sanken nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal um 2,2 Prozent./ajx/stw

