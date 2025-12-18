DAX 40

24 199,50
238,91
1,00 %
<
18.12.2025 11:42:38

Aktien Frankfurt: Kein Aufbäumen im Dax - Weihnachtsrally bleibt weiter aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Rückkehr über 24.000 Punkte tut sich der DAX am Donnerstag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und vor Inflationsdaten aus den USA schwer. Gegen Mittag verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 23.998 Punkte, nachdem er am Vortag erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder unter die runde 24.000-Punkte-Marke gerutscht war und auch darunter geschlossen hatte.

Die Weihnachtsrally in Richtung neuer Höchststände sei faktisch beendet, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Ein Aufbäumen der Dax-Bullen werde immer schwieriger, da der Rückenwind von der Wall Street fehle, erläuterte Frank Sohlleder, Analyst beim Broker ActivTrades. Anlegern bereiten die hohen Bewertungen vor allem im KI-Sektor Sorgen.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstag 0,32 Prozent auf 29.961 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, legte um 0,3 Prozent zu.

Die EZB wird am Nachmittag die Leitzinsen voraussichtlich erneut stabil halten. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte gehen einhellig von unveränderten Leitzinsen in der Eurozone aus. Der für den Markt wichtige Einlagensatz liegt bei zwei Prozent.

Mit Blick auf die ebenfalls am Nachmittag erwarteten Daten zur US-Inflation für November rechnet die Helaba nicht mit einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen. An der Teuerungsrate von zuletzt rund drei Prozent dürfte sich wenig geändert haben, so die Ökonomen der Landesbank.

Eine Zinssenkung der US-Notenbank sei selbst im besten Fall Monate entfernt, während innerhalb der Eurozone Spekulationen über Zinsanhebungen zunähmen, kommentierte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. Aus diesen Zutaten werde keine Weihnachtsrally gemacht, so seine Schlussfolgerung für den Aktienmarkt.

Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will Rheinmetall die zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Die Rheinmetall-Papiere gaben zuletzt um 0,8 Prozent nach. Die Verkaufsabsichten überraschten nicht, schrieb dazu ein Händler.

Rational (RATIONAL) stiegen um 4,8 Prozent, nachdem die UBS für die Titel des Großküchenausstatters eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Für thyssenkrupp nucera wird die Deutsche Bank optimistischer und votiert nun mit "Buy". Das Kursplus für die Anteile des Elektrolysespezialisten belief sich auf 2 Prozent.

Nicht gut kamen am Markt die Geschäftszahlen und der Ausblick der Parfümeriekette Douglas an. Die Aktien sanken um fast 4 Prozent./ajx/stk

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 199,50 1,00%

