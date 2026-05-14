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14.05.2026 12:11:38

Aktien Frankfurt: Kursgewinne im Feiertagshandel - Siemens auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag im Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt Kursgewinne verbucht. Der deutsche Leitindex legte gegen Mittag um 1,36 Prozent auf 24.465 Zähler zu. Siemens stiegen auf ein Rekordhoch und gaben als schwergewichete Titel dem Dax Auftrieb.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 0,71 Prozent auf 31.625 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,9 Prozent.

Nach den heißen Tagen der Berichtssaison geht es nun unternehmensseitig am deutschen Aktienmarkt ruhiger zu. Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von einem typischen Feiertagshandel, gekennzeichnet durch geringes Handelsvolumen.

Im Blick steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Die Investoren schienen froh darüber zu sein, dass es zunächst zu keinen größeren Verwerfungen gekommen sei, kommentierte Lipkow. Nur das Thema Taiwan werde von beiden Seiten kontroverser angegangen.

Technologie- und Automobilwerte waren gefragt. Siemens gewannen an der Dax-Spitze 3,5 Prozent. Mehrere Analysten hoben nach den Quartalszahlen vom Vortag ihre Kursziele an. Auch Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) waren mit einem Plus von 2,3 Prozent unter den größten Gewinnern. Die Papiere des Chipherstellers Infineon setzten ihre Kursrally fort und gewannen 3 Prozent. Ein starker Ausblick des US-Netzwerkausrüsters Cisco gab dem ganzen Sektor Auftrieb.

Im Dax werden BMW, Deutsche Börse und Heidelberg Materials mit Dividendenabschlag gehandelt, die Kurse erscheinen also nur optisch niedriger.

Im Kleinwerteindex SDAX sprangen die Papiere des Arzneiherstellers Dermapharm auf den höchsten Stand seit August 2022. Zuletzt gewannen sie 9 Prozent. Die Privatbank Berenberg sieht für den Kurs noch Luft nach oben und erhöhte das Kursziel auf 60 Euro. Die Aktien des Solartechnik-Herstellers SMA Solar bügelten ihre deutlichen Vortagesverluste mit plus 11 Prozent wieder aus./ajx/jha/

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