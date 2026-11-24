FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenauftakt hat der DAX einen Teil seiner Erholungsgewinne am Dienstag wieder eingebüßt. Am Nachmittag lag der deutsche Leitindex nach gut 2 Prozent Kursplus am Montag wieder mit 0,6 Prozent im Minus bei 25.183 Punkten. Der MDAX büßte 0,9 Prozent ein auf 29.031 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent abwärts.

Die Anleger brauchen derzeit gute Nerven. Bis zum Wochenende war der Dax im Sog des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten sechs Handelstage in Folge gefallen. Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war er um mehr als 8 Prozent abgesackt.

Dem folgte am Montag gerade im Tech-Sektor ein Kursfeuerwerk. "Jensen Huang hat die Börsen nach unten gerissen. Und Jensen Huang hat eine atemberaubende Erholung ausgelöst", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Er spielte damit auf die Führungskrise bei NVIDIA an, die Huang mit seinem vorübergehenden Abschied ausgelöst hatte. Seine Rückkehr feierte die Börse mit einem Nvidia-Kurssprung um fast ein Drittel. Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen waren plötzlich kein Thema mehr.

Inzwischen kehrte allerdings wieder Ernüchterung ein. Der NASDAQ 100 als US-Auswahlindex für Tech-Werte, der am Montag fast 7 Prozent gewann, wird am Dienstag fast 2 Prozent tiefer erwartet. Gleichzeitig verlieren Nvidia vorbörslich 5 Prozent und die Aktien des KI-Unternehmens Anthropic, das einen Rekord-Börsengang hingelegt hatte, sind zurück am Ausgabepreis. Der US-Handelstag wird wohl zum Lackmustest dafür, welche Rolle bloße Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben.

Neil Robson, Head of Global Equities (EMEA) der Investmentgesellschaft Columbia Threadneedle, bleibt zwar grundsätzlich optimistisch für 2027 und sieht das Thema KI als Motor des Wachstums. "Doch Vorsicht: Ein gutes Gewinnwachstum schützt nicht vor Bewertungsrisiken - und ein überzeugendes KI-Thema ist nicht automatisch eine gute Geldanlage", so der Experte. Hohe Unternehmensgewinne seien bereits eingepreist, nur Überraschungen würden honoriert. Ganz wichtig: "KI-Investitionen müssen sich rechnen", dies rücke immer mehr in den Fokus.

Die deutschen KI-Werte wie Infineon und Siemens Energy fuhren am Dienstag wieder im Rückwärtsgang. Deutlich unter Druck gerieten Aixtron (AIXTRON SE) mit bis zu 11 Prozent Minus nach einer Verkaufsempfehlung der UBS. Der Anlagenbauer für die Chipbranche werde ein außerordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Analyst Harry Blaiklock.

Die große Frage sei allerdings, was danach komme. Er geht davon aus, dass der Markt auch nach der Kurskorrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 einpreist. Blaiklock sieht dieses aber eher bei lediglich 18 Prozent.

Noch schwächer waren in den großen deutschen Indizes nur die Aktien von Aurubis mit 15 Prozent Abschlag auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Der Kupferkonzern stellte die Anleger darauf ein, dass das operative Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr wegen der Probleme beim Hochfahren eines neuen US-Werks mit 430 bis 530 Millionen Euro unterhalb der Markterwartungen liegen wird.

Gefragt sind aktuell insbesondere Rüstungswerte, die zuletzt einen schweren Stand hatten. Rheinmetall-Aktien (Rheinmetall) lösten sich weiter von ihrem jüngsten Tiefpunkt seit dem Jahr 2025. Hier warten Börsianer gespannt auf den Kapitalmarkttag am Ende der Woche. Barclays-Experte Afonso Osorio geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihre Ziele bis 2030 stutzen und für 2027 zurückhaltend planen.

Klar im Plus liegen auch Aktien von flatexDEGIRO. Den Onlinebroker drängt derweil sein aktivistischer Aktionär PrimeStone Capital, sich für eine Übernahme ins Schaufenster zu stellen./ag/stk