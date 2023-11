Aktien Frankfurt Schluss: Anleger bleiben in Kauflaune - Dickes Wochenplus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Zinsoptimismus hat den deutschen Aktienmarkt auch am Freitag gestützt und ihm einen deutlichen Wochengewinn beschert. Der Dax (DAX 40) schloss am Freitag 0,84 Prozent höher bei 15 919,16 Punkten. Auf Wochensicht resultiert daraus für den deutschen Leitindex ein Plus von 4,5 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 1,21 Prozent auf 26 283,89 Zähler und in der abgelaufenen Woche knapp 4 Prozent.

Vor allem mildere Inflationsdaten aus den USA hatten zuletzt für Auftrieb gesorgt. Die rückläufige Teuerung in den Vereinigten Staaten und auch zuletzt gesunkene Ölpreise haben laut der Landesbank Hessen-Thüringen die Zinssorgen am Markt gedämpft. Letztlich gingen die Marktteilnehmer davon aus, dass die US-Notenbank das Zinsplateau erreicht habe und der nächste Schritt eine Senkung sein werde. Dies gelte auch für die Europäische Zentralbank./edh/he