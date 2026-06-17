Aktien Frankfurt Schluss: Autowerte bremsen Dax vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Belastet von einer Gewinnwarnung des Autobauers BMW hat der DAX am Mittwoch einen erneuten Test der 25.000-Punkte-Marke vertagt und 0,10 Prozent höher bei 24.934,67 Punkten geschlossen. Bereits zweimal in dieser Woche ist der deutsche Leitindex über der runden Marke nach unten abgedreht. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann zur Wochenmitte 0,83 Prozent auf 32.855,82 Zähler.

Gespannt wird auf die US-Zinsentscheidung am Abend geblickt, weil es die erste unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh ist. Da keine schnelle Zinsänderung erwartet wird, stehen seine begleitenden Äußerungen im Mittelpunkt des Geschehens. Laut dem Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro wollen Anleger vor allem wissen, ob die Fed unter dem Druck des US-Präsidenten Donald Trump unabhängig bleibt.

"Der deutliche Rückgang der Ölpreise im Zusammenhang mit dem US-Iran-Abkommen verschafft Warsh bei seinem heutigen Debüt etwas mehr Spielraum und verringert ein wenig die Risiken, die mit dem Treffen verbunden sind", glaubt der Experte Krishna Guha vom US-Analysehaus Evercore ISI. Er geht aber davon aus, dass die Risiken durch den Antritt des neuen Fed-Chefs immer noch höher sind als sonst üblich. Warsh bewege sich auf einem "schmalen Grat"./edh/men