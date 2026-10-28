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28.10.2026 17:48:38
Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Erholungskurs - KI-Optimismus nimmt zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt auf wieder optimistische Aussichten für Künstliche Intelligenz (KI) hat der DAX seinen jüngsten Erholungskurs am Mittwoch fortgesetzt. Der deutsche Leitindex hatte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit fünf Wochen erreicht und gewann am Ende 0,44 Prozent auf 25.704,02 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen aber ging es um 0,23 Prozent auf 30.425,40 Zähler abwärts.
Angesichts der wiedergewonnenen Zuversicht, dass sich die KI-Investitionen auszahlen werden, kehrten Anleger wieder zu Technologieaktien zurück, hieß es aus dem Handel. Dazu trugen unerwartet starke Quartalszahlen des weltweit zweitgrößten Herstellers von Speicherchips, SK hynix, aus Südkorea bei.
Auch mit den Quartalsberichten der US-Technologie-Schwergewichte Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft am Mittwochabend nach US-Börsenschluss rücke wieder die Frage in den Vordergrund, "wie viel die Unternehmen mit Künstlicher Intelligenz bereits verdienen und wann sich die hohen Ausgaben für Rechenzentren und Rechenleistung auch im Ergebnis auszahlen", sagte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.
Das Augenmerk richtet sich zudem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend, von der allgemein erwartet wird, dass sie die Zinsen unverändert lassen wird./la/he
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