Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Erholungskurs nach deutlichem Wochenverlust

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Montag nach einer verlustreichen vergangenen Handelswoche spürbar zugelegt. Unterstützung kam dabei von den US-Börsen. Den Verzicht Joe Bidens auf eine weitere Präsidentschaftskandidatur scheinen die Anleger jenseits des Atlantiks mit Erleichterung aufzunehmen - oder sie zumindest nicht zu verschrecken. "Der Aktienmarkt nimmt den Rückzug des amtierenden Präsidenten aus dem Wahlkampf zunächst einmal gelassen auf und kann sich von dem deutlichen Rücksetzer in der vergangenen Woche erholen", sagte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Dabei schöben die Gewinne im US-Technologiesektor auch den Deutschen Aktienindex an.

Nach dem Attentat auf Ex-Präsident Donald Trump vor einer Woche hielt man dessen Chancen, im November erneut zum Präsidenten gewählt zu werden, für zuletzt gestiegen. Nun werden die Karten neu gemischt, auch wenn sich an der Favoritenrolle Trumps laut Oldenburger so schnell nichts ändern dürfte.

Der deutsche Leitindex, der am Freitag noch einen Wochenverlust von drei Prozent verbucht hatte, machte am Montag mit plus 1,29 Prozent auf 18.407,07 Punkte deutlich Boden gut. Wenigstens die Verluste vom Donnerstag und Freitag sind damit fast komplett wettgemacht. Doch ein weiterer Anstieg dürfte schwierig sein, denn bei 18.450 Punkten verläuft die 50-Tage-Linie. Dieser mittelfristige Trendindikator bildet derzeit einen deutlichen Widerstand, der erst einmal wieder nachhaltig überwunden werden müsste.

Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 0,30 Prozent auf 25.418,28 Punkte nach oben. Auch europaweit und in den USA standen die Zeichen auf Erholung, wobei der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial immer mal zwischen leichten Gewinnen und Verlusten hin- und her schwankte./ck/he