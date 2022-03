Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Tageshoch über 14 400 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Freitag nach einem überwiegend schwächeren Verlauf leicht im Plus auf Tageshoch geschlossen. Der große Verfallstag am Terminmarkt und Rückenwind von den US-Börsen waren die treibenden Faktoren. Dagegen gibt es in dem nun schon dreieinhalb Wochen dauernden Krieg in der Ukraine immer noch keinen Waffenstillstand.

Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem kleinen Gewinn von 0,17 Prozent auf 14 413,09 Punkte aus dem Tag. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg um 0,42 Prozent auf 31 605,71 Punkte. Europaweit wurden ebenfalls moderate Gewinne verbucht./ck/stw