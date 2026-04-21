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21.04.2026 17:52:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax dreht ins Minus - Steigende Ölpreise und Renditen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine moderate Aufwärtsbewegung nicht halten können und ist am Nachmittag ins Minus abgedriftet. Gründe für die Talfahrt waren steigende Ölpreise und Anleihenrenditen im Zusammenhang mit der Nahost-Krise. Händler verwiesen auf eine zunehmende Nervosität der Anleger vor möglichen weiteren Verhandlungen zwischen den USA und Iran angesichts der bald auslaufenden Waffenruhe.

Der DAX schloss 0,60 Prozent tiefer bei 24.270,87 Punkten. Am am Vormittag hatte er noch um bis zu 0,8 Prozent zugelegt. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten verlor letztlich 0,50 Prozent auf 31.347,93 Zähler.

Vor möglichen weiteren Gesprächen mit dem Iran in Pakistan sieht US-Präsident Donald Trump sein Land in einer starken Verhandlungsposition. Das Land habe keine andere Wahl, als Vertreter für weitere Gespräche mit einer US-Delegation zu schicken, sagte Trump dem Sender CNBC. Er rechne mit einem "großartigen Deal". "Ich denke, sie haben keine andere Wahl", sagte er. In dem Gespräch bekräftigte Trump, dass die USA ihre Seeblockade iranischer Häfen erst aufheben werden, wenn es ein "finales Abkommen" gebe./edh/he

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