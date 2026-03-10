DAX 40

23 640,03
-328,60
-1,37 %
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
Info
GV-Termine
Dividenden
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
10.03.2026 17:57:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt sich mit Ölpreis-Rückgang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf ein rasches Ende des Iran-Kriegs samt einer Entspannung am Ölmarkt haben den DAX am Dienstag phasenweise wieder über die 24.000-Punkte-Marke katapultiert. Letztlich ging der deutsche Leitindex dann mit einem Plus von 2,39 Prozent auf 23.968,63 Punkte aus dem Tag. Die Risikobereitschaft der Anleger stieß an der runden Marke an ihre Grenzen.

Weiterhin bewegte sich der Dax, der tags zuvor auf ein Tief seit Mai 2025 gesackt war, konträr zum Auf und Ab der Ölpreise. Am Montagmorgen war der Preis für die Rohöl-Sorte Brent zeitweise bis auf knapp 120 US-Dollar je Fass geklettert. Im Handelsverlauf hatte dann eine Gegenbewegung eingesetzt und sich nach dem europäischen Börsenschluss sowie auch am Dienstagmorgen beschleunigt.

Auslöser war, dass US-Präsident Donald Trump zunächst die Freigabe strategischer Ölreserven in Erwägung gezogen und Medien berichtet hatten, dass er auch eine Lockerung der Ölsanktionen gegen Russland überdenke. In einem Telefoninterview mit dem US-Sender CBS News hatte Trump schließlich den Iran-Krieg für "so gut wie beendet" erklärt.

Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consors Bank blieb dennoch vorsichtig: "Die Gefahr für die Börsen ist nicht gebannt." Die Frage bleibe, ob der Iran derselben Meinung sei. Zudem gab es von Israel keine Bekräftigung der Aussagen Trumps, sondern nur den Kommentar des Außenministers Gideon Saar, dass "kein endloser Krieg angestrebt" sei.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte hierzulande, ging mit plus 2,94 Prozent auf 29.723,08 Zähler aus dem Handel. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, gewann 2,67 Prozent auf 5.837,17 Zähler und auch an den Börsen in London und Zürich wurden Erholungsgewinne verbucht.

In den USA legten die wichtigsten Indizes zum Handelsschluss in Europa moderat zu. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der NASDAQ 100 stiegen um 0,6 Prozent./ck/mis

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 640,03 -1,37%

