Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt etwas nach - bleibt aber über 15 100 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat nach seiner jüngsten Erholungsrally am Montag etwas nachgegeben. Die Berichtssaison machte zu Wochenbeginn eine kurze Pause und auch von der Konjunktur kamen kaum wichtige Daten. Zugleich ist die zuletzt viel gespielte Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungsspirale derzeit ausgereizt, wie es aus den Handelsräumen hieß.

Der deutsche Leitindex beendete den Tag mit einem Minus von 0,35 Prozent auf 15 135,97 Punkte. Der Auftakt in den Monat November nach drei schwachen Monaten war allerdings stark gewesen: In der vergangenen Woche war der Dax um fast dreieinhalb Prozent gestiegen. Für den MDAX ging es am Montag um 0,91 Prozent auf 24 908,68 Zähler abwärts. Moderate Verluste wurden auch vielerorts in Europa verbucht, während die US-Börsen leicht zulegten.

Laut den Experten von Index-Radar folgt der Dax im November bislang dem üblichen saisonalen Muster. In den vergangenen Tagen hätten die Aktienmärkte "eine kräftige Reaktion auf die vorangegangene Korrektur" gezeigt. Erstmals seit acht Monaten sei dem Dax wieder eine "goldene Gewinnwoche" mit fünf positiven Handelstagen gelungen. "Die kommenden Tage werden zeigen, wie viel Substanz in der Erholung steckt", ergänzten sie.

Der Dax habe das erreichte hohe Niveau zum Wochenstart weitgehend verteidigen können, schrieb Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. Die meisten Anleger rechneten aber nach der Rally wohl mit einem erneuten Rücksetzer oder gar einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends, "weil sie die Risiken als zu hoch und das wirtschaftliche Umfeld als zu schwach einschätzen". Da half es auch wenig, dass die deutsche Industrie im September mehr Aufträge erhielt als im Monat zuvor, obwohl Analysten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet hatten./ck/he