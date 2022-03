Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält sich stabil - US-Börsen stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Im gesamten Handelsverlauf war der deutsche Leitindex in einer engen Spanne zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten gependelt. Anfangs seien steigende Kurse von institutionellen Investoren genutzt worden, um Gewinne mitzunehmen, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect. Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB), dass sich die europäische Wirtschaft durch den Ukraine-Krieg abkühlen werde, hätten belastet. Dadurch seien Sorgen über eine mögliche Stagflation geweckt worden. Gemeint ist eine Lage, in der die Wirtschaft nicht wächst und gleichzeitig Inflation herrscht.

Unterstützung kam am Nachmittag von den US-Börsen, die freundlich in den Handel starteten. Vor allem die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte Nasdaq-Börse legte im Verlauf immer weiter zu.

Der Dax gab zum Handelsschluss minimale 0,07 Prozent auf 14 273,79 Punkte nach und auch europaweit schlossen die meisten Börsen nur wenig verändert. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte hierzulande sank zugleich um 0,62 Prozent auf 31 346,83 Zähler./ck/jha/