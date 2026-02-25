DAX 40

25 277,70
101,76
0,40 %
<
25.02.2026 17:45:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert wieder über 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Mittwoch erneut über die 25.000-Punkte-Hürde gestiegen. Anleger konnten die Zollunsicherheit, die US-Präsident Donald Trump zu Wochenbeginn wieder in den Markt gebracht hatte, vorerst verdrängen. Dabei rückten die am Abend erwarteten Resultate des US-Chipriesen Nvidia in den Fokus, nachdem Anleger zuletzt vermehrt mögliche Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz und hohe Investitionen in diese Technologien hinterfragt hatten.

Laut dem Marktanalysten Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ließ sich der Dax von einer gewissen Vorfreude anstecken, denn auch in New York war die Tendenz am Mittwoch freundlich. Mit diesem Rückenwind legte der deutsche Leitindex am Ende um 0,76 Prozent auf 25.175,94 Punkte zu. Er schlug sich damit deutlich besser als der MDAX, der mit 31.431,62 Punkten nur um 0,07 Prozent stieg.

In einem Kommentar von Index-Radar hieß es, Nvidia gelte als "Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex". Angesichts der massiven Investitionsprogramme der großen Tech-Konzerne liege die Messlatte aber hoch. Ausgewertet wurde am Mittwoch auch die Rede zur Lage der Nation von Donald Trump. In dieser widmete sich der US-Präsident aber hauptsächlich der Situation im eigenen Land./tih/he

