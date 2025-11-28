DAX 40

23 836,79
68,83
0,29 %
28.11.2025 17:44:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt etwas weiter zu - Starke Wochenbilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Shopping-Tag "Black Friday" sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune geblieben. Der DAX knüpfte am Freitag an seine jüngste Erholung an und gewann 0,29 Prozent auf 23.836,79 Punkte. Damit legte der Leitindex auf Wochensicht um mehr als drei Prozent zu, die Novemberbilanz fällt mit einem Abschlag von einem halben Prozent dagegen leicht negativ aus. Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es zum Wochenschluss 1,37 Prozent auf 29.937,15 Zähler nach oben.

Aus Sicht von Marktbeobachter Andreas Lipkow deuten einige Indikatoren auf eine Jahresendrally hin. Das bevorstehende Wochenende habe den Start jedoch etwas gebremst, ehe die kommende Woche mehr Kursmomentum zu bieten haben dürfte. Sollte der "Black Friday" für einen starken Start ins Weihnachtsgeschäft sorgen, könnte das der Börse zusätzlichen Schwung geben, ergänzte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Darüber hinaus schauen die Anleger gespannt auf die Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg. Laut Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank würde ein Waffenstillstand ein großes Extremrisiko für Europa beseitigen. Die Risikobereitschaft komme auch wegen neu entfachter Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember und den wieder anziehenden Kursen im Technologiesektor zurück./niw/he

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 836,79 0,29%

