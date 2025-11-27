Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt noch eine kleine Schippe drauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag den vierten Tag in Folge aufwärts gegangen. Allerdings fielen die Gewinne geringer aus als in den vergangenen Tagen, was nicht zuletzt den wegen des Feiertags "Thanksgiving geschlossenen" US-Börsen geschuldet gewesen sein dürfte. Die Börsenumsätze waren denn auch deutlich geringer als sonst üblich.

Der Leitindex Dax schloss 0,18 Prozent höher bei 23.767,96 Punkten. Vom Tief am Freitag, als der Index auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai abgerutscht war, hat der Dax mittlerweile 3,6 Prozent aufgeholt. Am Vortag hatte es das Börsenbarometer wieder über die 200-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese findet als längerfristiger Trendindikator am Markt große Beachtung.

"Der Dax hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten stieg am Donnerstag um 1,07 Prozent auf 29.531,25 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 schloss 0,04 Prozent im Minus./bek/he