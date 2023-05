Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt stark zu - 16 000 Punkte aber zu hohe Hürde

FRANKFURT (dpa-AFX) - Robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA, starke Quartalszahlen von Apple und die Pläne zum Industriestrompreis in Deutschland haben dem Dax am Freitag kräftige Gewinne beschert. Der deutsche Leitindex schloss mit plus 1,44 Prozent auf 15 961,02 Punkte und legte damit im Verlauf der verkürzten Handelswoche leicht zu.

Gleichwohl bleibt er dennoch weiter in seiner Handelsspanne der vergangenen Wochen, wobei der Dax unterhalb von 15 700 Punkten immer wieder Unterstützung findet, die Marke von 16 000 Punkten aber nach wie vor eine "zu hohe Hürde" darstellt, wie Marktexperte Andreas Lipkow sagte.

Der MDAX beendete den Handel am Freitag 1,12 Prozent höher auf 27 619,30 Zählern. Auch europaweit und an den US-Börsen wurden deutliche Gewinne verbucht./ck/he