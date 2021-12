Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt wieder deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Variante Omikron hat am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart an Schrecken verloren. Am Montag griffen Anleger wieder beherzter zu und wurden in ihrem Optimismus auch von der Wall Street gestützt. Zwar ist die Datenlage zu Omikron nach wie vor dünn, doch die gesundheitlichen Auswirkungen in Südafrika scheinen geringer als befürchtet zu sein.

Der Dax (DAX 40) schloss nach einigem Auf und Ab mit einem kräftigen Plus von 1,39 Prozent auf 15 380,79 Punkte. Seit dem Auftauchen der Variante Omikron präsentiert sich der deutsche Leitindex schwankungsanfällig in einer Spanne zwischen rund 15 000 und 15 500 Punkten.

"Es bleibt das alte Bild: Auf den Ausverkauf vom Freitag folgt die Erholung", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Am Montag belasteten den Dax zeitweise aber auch Sorgen rund um den hoch verschuldeten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande und damit die Furcht vor einer Immobilienkrise in China. Da die Regierung aber allem Anschein nach kein Interesse an einer ungeordneten Insolvenz hat, verblassten die Sorgen rasch wieder.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann zum Wochenstart 0,85 Prozent auf 33 996,85 Punkte und auch europaweit und in den USA wurden deutliche Gewinne verzeichnet./ck/jha/