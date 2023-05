Aktien Frankfurt Schluss: Dax leicht im Plus - 16 000 Punkten bleiben in Sicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leichte Zuversicht im US-Schuldenstreit hat am Mittwoch auch den Dax (DAX 40) gestützt. Der Sprung über die runde Marke von 16 000 Punkten blieb aber nach wie vor eine zu hohe Hürde. Letztlich legte der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 15 951,30 Punkte zu und bleibt damit wie in den vergangenen Wochen in einer engen Handelsspanne gefangen. Die psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten liegt nach wie vor wie ein Deckel auf dem Weg zum Rekordhoch, das er Mitte November 2021 bei rund 16 290 Punkten erreicht hatte.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,32 Prozent auf 27 405,78 Punkten./ck/ngu