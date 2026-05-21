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21.05.2026 17:57:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Nvidia-Zahlen schwächer - Iran-Sorgen bleiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Nachgang der Quartalszahlen von NVIDIA ist den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag die Orientierung zeitweise schwergefallen. Der DAX pirschte sich nach verhaltenem Start zeitweise an die 25.000-Punkte-Marke heran, kehrte aber nach dem Mittag wieder ins Minus zurück. Zum Handelsschluss gab der deutsche Leitindex um 0,53 Prozent auf 24.606,77 Punkte nach und beendete damit eine dreitägige Gewinnserie.

Weiter fehlende Signale für eine Lösung im US-Iran-Krieg ließen die Ölpreise und die Anleiherenditen steigen und belasteten die Aktienmärkte. Die negativen ökonomischen Folgen des Kriegs für die Wirtschaft der Eurozone rücken immer stärker in den Fokus.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten sank am Donnerstag um 0,16 Prozent auf 31.807,10 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ebenfalls moderat. In den USA notierten der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige NASDAQ 100 zum europäischen Handelsschluss etwas schwächer. Die Papiere von Nvidia verloren nach den Quartalszahlen und dem Ausblick des KI-Chipgiganten 1,8 Prozent./ajx/he

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Nach NVIDIA-Zahlen: Dow schlussendlich höher -- ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex gab hingegen nach. Der Dow verzeichnete im Donnerstagshandel Gewinne. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
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