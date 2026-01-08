Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Rekordlauf ausgebremst

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Sprung über 25.000 Punkte im DAX am Vortag und einem fortgesetzten Rekordlauf an diesem Donnerstag bis über 25.200 Punkte haben es die Anleger etwas langsamer angehen lassen. Der deutsche Leitindex schloss mit plus 0,02 Prozent auf 25.127,46 Zähler. Der MDAX der mittelgroßen Werte beendete den Tag mit plus 0,06 Prozent auf 32.083,03 Punkte.

Mit Blick auf die Rekorde zu Beginn des Börsenjahres 2026 schrieben die Autoren von Börsenbrief Fuchs-Kapital: So gut gelaunt und geradlinig nach oben werde es im ersten Quartal nicht weitergehen. Auch wenn das Gesamtumfeld gut bleibe und die Börsen eine gute Perspektive für 2026 hätten, sollten Anleger im ersten Quartal Vorsicht walten lassen.

Immerhin gab es am Donnerstag Zuversicht für die deutsche Wirtschaft: Der Auftragseingang für die Industrie im November fiel überraschend stark aus. "Die Talsohle dürfte durchschritten sein", kommentierte Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research.

An den New Yorker Börsen liefen zum europäischen Börsenschluss der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige NASDAQ 100 in unterschiedliche Richtungen, mit Gewinnen für den Dow und Verlusten für den Nasdaq 100./ajx/jha/