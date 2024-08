Aktien Frankfurt Schluss: Dax nah am Rekordhoch vor Nvidia-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - An einem weiteren Gewinntag ist der DAX am Mittwoch knapp an einem Rekordhoch vorbeigeschlittert. Was die Gewinne wert sind, wird sich aber womöglich erst am Abend zeigen, wenn die mit Spannung erwartete Quartalsbilanz des US-Chip-Schwergewichts NVIDIA vorgelegt wird. Im Fokus steht dann auch der Ausblick des Vorreiters für das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Mit in der Spitze knapp 18.857 Punkten näherte sich der Dax bis auf wenige Zähler seinem Rekord von fast 18.893 Zählern von Mitte Mai. Anleger waren dann aber nicht bereit, nach einer dreiwöchigen Rally das letzte Stück noch zu gehen. Mit 18.782,29 Punkten schloss der Dax 0,54 Prozent höher. Der MDAX konnte dem nicht folgen und gab am Mittwoch um 0,27 Prozent auf 25.213,80 Punkte nach.

Nicht allein die Gewichtung von Nvidia in den großen Indizes sei es, die am Ende über Wohl und Wehe des Gesamtmarktes entscheiden werde, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. "Vielmehr geht von den Zahlen heute Abend entweder die Botschaft aus, dass die Bäume auch im Hype um das Thema Künstliche Intelligenz nicht in den Himmel wachsen". Oder aber Nvidia zeige ein weiteres Mal, dass jede noch so hohe Erwartung von der Realität überboten werden könne./tih/he