Aktien Frankfurt Schluss: Dax nähert sich nach US-Zwischenwahlen Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch viel Schwung vom Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen bekommen. In der Hoffnung auf einen außenpolitisch vielleicht milderen Kurs der Vereinigten Staaten ließ der Leitindex nicht nur die Marke von 26.000 Punkten hinter sich, er erreichte auch fast noch sein Rekordniveau von Ende August. Stützend kamen positive Unternehmensberichte und sinkende Ölpreise hinzu.

Aus dem Handel ging der Dax 2,22 Prozent höher bei 26.437,67 Punkten. In der Spitze hatten dem Leitindex mit fast 26.542 Zählern nur noch 78 Punkte zur Bestmarke gefehlt. Der MDAX legte um 1,41 Prozent auf 31.178,27 Zähler zu. Auch in New York waren die Kursgewinne beim Dow Jones Industrial ausgeprägt. Bei den Tech-Werten im NASDAQ 100 war die Reaktion durchwachsener.

Die Demokraten haben in den USA bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat erobert. Laut dem Kapitalmarktstrategen Joachim Schallmayer von der Dekabank sendet dies das Signal, dass die Politik von US-Präsident Donald Trump "nicht grenzenlos durchsetzbar" ist. Dramatische Kurswechsel seien zwar nicht zu erwarten, doch einzelne Branchen könnten seiner Einschätzung nach neue Rahmenbedingungen bekommen. Steve Chiavarone von Federated Hermes glaubt vorerst an eine erhöhte Volatilität./tih/he