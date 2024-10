Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekordhoch rückt näher - Positive Impulse aus USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein ermutigender Start in die US-Berichtssaison hat am Freitag den DAX wieder näher an sein Rekordhoch gebracht. Zum Handelsende stieg der deutsche Leitindex um 0,85 Prozent auf 19.373,83 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,3 Prozent. Die Ende September erreichte Bestmarke steht bei rund 19.491 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,35 Prozent auf 26.838,50 Zähler zu.

Unterstützung lieferte am Nachmittag einmal mehr der Aktienmarkt in New York, wo das US-Leitbarometer Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 Rekordhöhen erreichten. Die Großbanken JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Wells Fargo (Wells FargoCo) überzeugten mit ihren Quartalszahlen die Anleger.

Die Erleichterung der Marktteilnehmer über den überraschend positiven Beginn der US-Bilanzsaison sei deutlich gewesen, kommentierte der Finanzmarktexperte und Börsenkenner Andreas Lipkow. Etwas stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise und eine unerwartet gesunkene Verbraucherstimmung in den Vereinigten Staaten hätten die Marktstimmung kaum eintrüben können, sagte Lipkow mit Bezug auf die veröffentlichten Konjunkturdaten./ajx/he