DAX 40

25 399,21
24,79
0,10 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
29.09.2026 17:52:39

Aktien Frankfurt Schluss: Dax rettet knappes Plus ins Ziel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Dienstag dank Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkrieg erneut robust präsentiert. Den sinkenden Ölpreisen standen zuletzt indes wieder anziehende Anleiherenditen gegenüber, was die Kursgewinne fast komplett abschmelzen ließ.

Zum Handelsende behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,10 Prozent auf 25.399,21 Punkte. Damit hielt erneut die Unterstützung an der für den mittel- bis langfristigen Trend wichtigen 100-Tage-Linie. Am Tageshoch war der Dax allerdings an der auf kurze Sicht wichtigen 21-Tage-Linie nach unten abgeprallt. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag letztlich um 0,04 Prozent auf 30.883,19 Punkte nach unten.

Zu den Ölpreisen verwiesen Marktbeobachter auf höhere Liefermengen aus dem wichtigen Förderstaat Saudi-Arabien. Jüngsten Berichten zufolge hat das Land etwa die Hälfte der Kapazität der Ost-West-Pipeline wiederhergestellt, die Rohöl vom Persischen Golf an das Rote Meer liefert und jüngst nach einem Drohnenangriff zeitweise stillgelegt worden war. Öltransporte durch die Pipeline sind wichtig, weil sie die Blockade durch die Straße von Hormus umgehen können. Allerdings haben zuletzt auch die Schiffspassagen durch die umkämpfte Meeresstraße wieder zugenommen.

Als Kursstütze für den Technologiesektor erwies sich zudem die anhaltende KI-Fantasie. "Trotz der zuletzt aufgekommenen Zweifel an Wachstum, Investitionen und Bewertungen bleibt die KI-Story für viele Investoren attraktiv", betonte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die ersten Risse sind sichtbar, aber die Story ist noch lange nicht gebrochen. Solange die Anleger an die langfristigen Wachstumsperspektiven glauben, werden Rücksetzer bei den entsprechenden Aktien weiterhin auch als Kaufgelegenheiten gesehen."/gl/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 399,21 0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- US-Börsen schließen tiefer -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen