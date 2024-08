Aktien Frankfurt Schluss: Dax rettet positive Bilanz ins Wochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine turbulente Woche an den Börsen ist für den deutschen Aktienmarkt versöhnlich zu Ende gegangen. Der DAX gewann am Freitag 0,24 Prozent auf 17.722,88 Punkte, auch auf Wochensicht hat er damit ähnlich moderat zugelegt. Die Auflösung umfangreicher spekulativer Geschäfte an den Devisenmärkten und Rezessionssorgen hatten den deutschen Leitindex zu Wochenbeginn noch fast bis auf 17.000 Zähler und damit den tiefsten Stand seit Februar stürzen lassen.

"Die vergangene Woche startete mit Angst und endete mit Hoffnung", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Investoren nutzten die Kursrückgänge, um Aktienpositionen aufzustocken, und in der Folge erholten sich die Kurse wieder etwas, wenngleich das Gesamtbild von Unsicherheit und Volatilität geprägt blieb", so Kater.

Die Rezessionssorgen hätten nun nach erfreulichen Daten vom US-Jobmarkt etwas nachgelassen, hieß es am Markt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren bereits am Donnerstag stärker als erwartet gefallen. Dies deute darauf hin, dass der Arbeitsmarkt robuster sei, als es die jüngsten Daten vermuten ließen, schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. In China gab derweil eine höhere Inflation den Kursen Auftrieb, weil damit Hoffnungen verbunden sind, dass sich die Inlandsnachfrage erholt.

Dank erfreulicher Quartalszahlen zogen außerdem insbesondere Werte aus den hinteren Börsenreihen an. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,59 Prozent auf 24.249,84 Punkte. Für den Nebenwerteindex SDAX ging es um 0,54 Prozent nach oben./niw/he