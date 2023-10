Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht ab - Kriegssorgen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kriegssituation im Nahen Osten bereitet den Anlegern am deutschen Aktienmarkt zunehmend Sorgen. Anders als an den beiden Tagen zuvor holte der Dax (DAX 40) am Mittwoch seine Verluste nicht mehr auf, sondern weitete sie am Nachmittag aus. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 1,03 Prozent auf 15 094,91 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank um 1,10 Prozent auf 24 702,33 Zähler.

Im Nahen Osten bleibt die Lage nach dem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gaza-Streifen sehr angespannt. Händler fürchten eine weitere Eskalation des Krieges zwischen der islamistischen Hamas und Israel. Frieden im Nahen Osten sei in weiter Ferne, die Verunsicherung am Aktienmarkt greifbar, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. Auf der Suche nach Sicherheit griffen die Anleger zur Wochenmitte nach Gold . Der Preis für das Edelmetall stieg auf den höchsten Stand seit Anfang August./ajx/he