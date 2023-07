Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht knapp ins Minus - Gewinne am breiten Markt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit unterschiedlichen Vorzeichen haben die wichtigsten deutschen Aktienindizes den Handel am Mittwoch beendet. Während der Dax (DAX 40) knapp im Minus schloss, legten die Indizes in der zweiten Börsenreihe deutlich zu. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Titeln gewann 1,11 Prozent auf 28 380,83 Zähler, während der Dax am Ende um 0,10 Prozent auf 16 108,93 Punkte nachgab.

In der Früh hatte der Dax mit 16 240 Punkten noch sein höchstes Niveau seit einem Monat erreicht. Nach einem Anstieg um bis zu fünf Prozent in weniger als zehn Handelstagen kamen Anleger bei den Aktien aus der ersten deutschen Börsenliga aber erst einmal ins Grübeln. Fast 16 Prozent hat der Leitindex in diesem Jahr schon gewonnen.

Der Investmentexperte Mark Haefele von der UBS wies auf einen Abschlag bei Aktien kleinerer und mittelgroßer Unternehmen hin, den sie im Vergleich zu den Großkonzernen aufholen dürften. Er sieht generell Aufholpotenzial für deutsche Aktien gegenüber denen aus der gesamten Eurozone . Deutsche Unternehmen sein trotz ihrer hohen Qualität und ihrer guten globalen Diversifizierung unterbewertet./tih/he