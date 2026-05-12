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12.05.2026 17:55:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht unter 24.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn unterbrochene Talfahrt fortgesetzt. Der weiter ungelöste Nahost-Konflikt halte die Nervosität hoch, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, das Handelsgeschehen. Ansonsten dominierte die laufende Berichtssaison der Unternehmen mit einer Flut von Quartalszahlen das Bild.

Im Sog der schwachen US-Börsen weitete der deutsche Leitindex sein Minus aus - zum Handelsende verlor er 1,62 Prozent auf 23.954,93 Punkte. Mit dem Rutsch unter die Marke von 24.000 Zählern trübte sich das charttechnische Bild weiter ein. Vergangene Woche hatte ihn noch Zuversicht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran mit etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben. Doch die Waffenruhe zwischen beiden Ländern hängt laut US-Präsident Donald Trump inzwischen nur noch an einem seidenen Faden.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, schloss 1,39 Prozent tiefer mit 31.010,38 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,5 Prozent bergab. In London fiel das Minus moderater aus, während Zürich ein knappes Plus schaffte. In New York ging es vor allem an der Tech-Börse Nasdaq deutlich bergab: Der Auswahlindex NASDAQ 100 büßte zum europäischen Handelsende 1,8 Prozent ein, während der Leitindex Dow Jones Industrial nur um 0,5 Prozent nachgab./gl/he

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Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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