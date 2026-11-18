FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch im Sog einer schwachen Wall Street nachgegeben. Der Dax fiel unter die Marke von 26.000 Punkten und durchbrach erstmals seit Ende Oktober die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Letztlich verlor der Leitindex 1,19 Prozent auf 25.736,24 Zähler. Der MDAX sank um 0,89 Prozent auf 29.878,63 Punkte.

"Die Wirkungsdauer der jüngst verschriebenen Beruhigungspille durch starke Nvidia-Zahlen scheint abgelaufen. Die Investoren bewegen sich derzeit in einem Spannungsfeld zwischen harten Fakten und den großen Versprechen von morgen. KI-Zweifel, Zinsrisiken und politische Fragezeichen bilden einen Dreiklang, der die Risikobereitschaft der Anleger dämpft", konstatierte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader.

Vor dem historischen Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin sowie dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic am Donnerstag seien die Anleger lieber auf Nummer sicher gegangen, hieß es weiter.

Am Vorabend hatte der KI-Riese NVIDIA seinen mit Spannung erwarteten Quartalsbericht veröffentlicht, der die Anleger nur vorübergehend beruhigt hatte. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Nachricht des in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führungskrise, Verzögerungen in der Rechenzentrums-Infrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren./edh/he