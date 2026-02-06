DAX 40

24 721,46
230,40
0,94 %
06.02.2026 17:48:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft Wochenplus - Nervosität hält an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Verlusttagen in Folge hat der DAX am Freitag eine Gegenreaktion gezeigt und sich etwas erholt. Gleichwohl blieben die Anleger angesichts der in den vergangenen Tagen heftigen Schwankungen bei Edelmetallen und im Technologiesektor nervös. Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz verunsichern nach wie vor. Negative Nachrichten vom Autobauer Stellantis setzten vor dem Wochenende zudem den europäischen Autosektor stark unter Druck und zogen hiesige Branchenwerte mit nach unten.

Der Dax ging 0,94 Prozent höher bei 24.721,46 Zählern aus dem Handel. Damit ergibt sich auf Wochensicht ein Plus von 0,74 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte legte am Freitag um 0,73 Prozent auf 31.662,83 Punkte zu.

Die Schockwellen am Edelmetall- und auch den Kryptomärkten gingen nicht spurlos an den Aktienbörsen vorbei, schrieb Christine Romar, Europachefin beim Handelshaus CMC Markets. Zwangsliquidationen dort zögen Verkäufe an anderer Stelle nach sich und sortierten die zittrigen Hände auch aus dem Aktienmarkt. "Eine solche Bereinigung ist gesund und stellt den immer noch laufenden Bullenmarkt auf ein solideres Fundament", resümierte die Expertin./la/he

