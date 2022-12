Aktien Frankfurt Schluss: Dax scheitert knapp an Neun-Wochen-Gewinnserie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit freundlicher Tendenz ins Wochenende gegangen. Nach einem über weite Strecken ruhigen Handelstag kam es nach der Bekanntgabe der für die US- Geldpolitik wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag zu moderaten Einbußen, die im späten Geschäft aber sukzessive wieder wettgemacht wurden. Die Daten waren besser als erwartet ausgefallen, was erneut Befürchtungen hinsichtlich der weiteren US-Geldpolitik schürte.

Der Dax (DAX 40) schloss mit einem Gewinn von 0,27 Prozent bei 14 529,39 Punkten. Damit war nach einer acht Wochen währenden Gewinnserie Schluss mit der Schönwetterperiode im Dax. Der Leitindex verbuchte für die abgelaufene Woche ein knappes Minus von 0,1 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag letztlich 0,88 Prozent auf 26 183,85 Zähler./edh/jha/