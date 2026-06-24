Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächer - Rheinmetall-Aktie auf steiler Talfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter der Last heftiger Kursverluste der Rheinmetall-Aktie hat der DAX am Mittwoch seine Vortagesverluste ausgeweitet. Vor den nachbörslich erwarteten Zahlen des KI-Chipriesen Micron (Micron Technology) aus den USA sank der deutsche Leitindex noch etwas tiefer unter die 25.000-Punkte-Marke und riss dabei auch die technisch viel beachtete 21-Tage-Linie, worin Anleger ein kurzfristiges Warnsignal sehen. Mit einem Abschlag von 0,62 Prozent auf 24.740,36 Punkte ging er aus dem Tag.

Anleger machten zur Wochenmitte in der Breite einen Bogen um deutsche Aktien, denn auch MDAX und SDAX gaben nach. Der Index der mittelgroßen Werte verabschiedete sich mit minus 0,65 Prozent auf 31.919,25 Punkte, der Nebenwerte-Index SDax verlor ein Prozent.

Europaweit sah es besser aus: Zwar gab, vor allem belastet von deutschen Aktien, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 leicht nach und sank um 0,25 Prozent auf 6.214,70 Punkte. In Paris, Zürich und London jedoch wurden Gewinne verbucht. In den USA zeigten sich die Börsen ebenfalls freundlich.

"Als wenn die heute Abend anstehenden Quartalszahlen von Micron Technology nicht bereits für genug Nervosität sorgen würden, belastete das Indexschwergewicht Rheinmetall die Stimmung an der Frankfurter Börse heute noch zusätzlich", fasste Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Stimmung hierzulande zusammen./ck/jha/