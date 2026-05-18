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18.05.2026 17:47:38
Aktien Frankfurt Schluss: Dax sehr fest - Spekulation auf Iran-Entspannung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seine anfänglichen Kursverluste am Montag in deutliche Gewinne verwandelt. Im frühen Handel ging der Rückschlag für den deutschen Leitindex vom vergangenen Freitag zunächst weiter. Nach einem bis zu 0,6 Prozent tieferen Wochenstart unter der 24.000-Punkte-Marke trieben Spekulationen über neue Verhandlungsvorschläge im Iran-Krieg den Dax um bis zu zwei Prozent höher. Letztlich schloss er 1,49 Prozent im Plus mit 24.307,92 Zählern. Der MDAX legte um 0,24 Prozent auf 31.440,09 Punkte zu.
"Die Nachricht über einen vorgelegten Fünf-Punkte-Plan des Iran zur Beendigung des Krieges hat dem Dax heute einen kräftigen Turnaround beschert", stellte Marktbeobachter Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. Schon zuvor hätten einige Anleger die Kurse unter 24.000 Zählern im Dax für "Schnäppchenkäufe" genutzt. Trotz hoher Ölpreise gingen die Anleger davon aus, dass sich die Situation im Nahen Osten bald beruhigen werde. Iranischen Medien zufolge sollen die USA dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend zu lockern.
Lipkow verwies im Dax auf bestimmte Werte als Stütze, darunter der Chipkonzern Infineon mit einem Kursplus von 1,8 Prozent. Mit der Aktie spielten Anleger weiter das KI-Thema - genauso wie mit dem Softwarekonzern SAP (SAP SE) und dem Energietechnik-Konzern Siemens Energy. Im MDax und SDAX waren mit Nordex und SMA Solar ebenfalls zwei Unternehmen aus dem Energietechnik-Bereich auffällig stark./niw/he
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