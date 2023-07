Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Auftakt in die neue Börsenwoche weiter stabilisieren können. Nach hohen Kursverlusten in der Vorwoche ging es für den Dax (DAX 40) am Montag bis Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 15 673,16 Punkte aufwärts. Auch schwache Wirtschaftsdaten aus China schoben die Anleger dabei weitestgehend beiseite.

Craig Erlam vom Broker Oanda sprach von einem generell eher ruhigen Handelstag, dem allerdings im Laufe der Woche noch mit Preisdaten vor allem aus den USA wichtige Ereignisse folgen dürften.

In der vergangenen Woche hatte die Sorge vor weiter steigenden Zinsen den deutschen Leitindex zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende März zurückgeworfen, insgesamt ging es um rund dreieinhalb Prozent abwärts. Bereits vor dem Wochenende hatte sich das Börsenbarometer dann aber wieder etwas gefangen.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen schloss nach der schwachen Vorwoche am Montag 0,08 Prozent höher bei 27 036,30 Zählern./tav/he