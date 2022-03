Aktien Frankfurt Schluss: Dax stark erholt - China und Ukraine-Hoffnung treiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnung im Ukraine-Krieg sowie Rückenwind von den Börsen aus Fernost und den USA haben am Mittwoch der Erholung des deutschen Aktienmarktes kräftig Schwung verliehen. Vor der mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Abend sprang der Dax (DAX 40) bereits kurz nach dem Handelsauftakt weit über die psychologisch wichtige Marke von 14 000 Zählern und kletterte kurzzeitig sogar über 14 500 Punkte. Zum Handelsschluss belief sich das Plus des Leitindex auf 3,76 Prozent, wodurch er 14 440,74 Punkte erreichte.

Zuerst habe China die Börsen hochgetrieben, da die Regierung in Peking den heimischen Aktienmarkt stabil halten und auch die Börsennotierungen im Ausland unterstützen wolle, erklärte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Befeuert wurde die Rally in Frankfurt am Nachmittag dann durch Meldungen, denen zufolge Russland und die Ukraine an einem 15-Punkte-Friedensabkommen arbeiten", ergänzte er.

Knapp drei Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine scheinen sich Verhandlungsergebnisse zwischen Kiew und Moskau zu konkretisieren. Es würden Dokumente ausgearbeitet für mögliche direkte Gespräche zwischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak dem US-Sender PBS. Nach Informationen der "Financial Times" arbeiten beide Seiten an einem 15-Punkte-Plan, der einen Waffenstillstand und einen russischen Rückzug unter der Bedingung vorsieht, dass Kiew Einschränkungen für seine Militarisierung akzeptiert.

Der MDAX der mittelgroßen Werte schloss 3,34 Prozent höher auf 31 368,05 Punkte und auch europaweit und in den USA ging es spürbar aufwärts./ck/jha/