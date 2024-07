Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt dank Zinshoffnungen auf Fünfwochenhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen ließ den DAX am Nachmittag auf den höchsten Stand seit fünf Wochen steigen. Er schloss 1,15 Prozent höher bei 18.748,18 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochengewinn von rund anderthalb Prozent. Damit fehlen dem Börsenbarometer nur noch gut 100 Punkte bis zu seinem Rekordhoch von Mitte Mai. Für den MDAX ging es letztlich um 0,61 Prozent auf 25.904,22 Zähler nach oben.

Am Vortag hatte eine rückläufige Teuerung in den USA erneut die Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und mithin auch die deutschen Aktienkurse befeuert. "Die US-Kerninflation zeigt deutliche Abkühlung", schrieben die Ökonominnen Tiffany Wilding und Allison Boxer vom Vermögensverwalter Pimco. "Diese Entwicklungen könnten die Federal Reserve zu einer ersten Zinssenkung bereits im September bewegen".

Unter den Einzelwerten im Dax gewannen MTU Aero Engines 2,6 Prozent auf 251,60 Euro. Die US-Bank Jefferies hatte ein Kursziel von 300 Euro für die Papiere des Triebwerksherstellers ausgerufen und zum Kauf geraten./edh/he