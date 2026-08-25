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25.08.2026 17:47:38
Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt - Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag nach soliden Daten aus der Wirtschaft die Zuversicht überwogen. Auch fallende Öl- und Gaspreise verliehen den Aktienbörsen Rückenwind.
Der DAX, der sich am Vortag über 26.000 Punkten behauptet hatte, legte zu Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 26.266,14 Zähler zu. Damit kommt das vor knapp zwei Wochen erreichte Rekordhoch bei rund 26.574 Punkten wieder in Sichtweite. Für den MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,74 Prozent auf 32.267,44 Punkte hinauf.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich weiter auf. Das Ifo-Geschäftsklima als wichtigstes deutsches Konjunkturbarometer fiel im August besser aus als von Analysten erwartet. Ökonomen rechnen trotz der Folgen des Iran-Kriegs und der jüngsten Dürre mit einer Belebung der Wirtschaft. Auch fiel das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal etwas besser aus als in einer ersten Schätzung. Europas größte Volkswirtschaft ist somit drei Quartale in Folge gewachsen.
"Offensichtlich profitiert die deutsche Wirtschaft von einer deutlich stärkeren Nachfrage aus dem Ausland", kommentierte Volkswirt Ralph Solveen von der Commerzbank die Ifo-Umfrage. Zudem dürfte der Rückenwind von höheren Staatsausgaben in den nächsten Quartalen eher zunehmen./bek/he
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