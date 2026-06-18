DAX 40
|
25 026,80
|
92,13
|
0,37 %
|
18.06.2026 17:53:38
Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt knapp über 25.000 Punkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Standardwerte freundlich tendierten, ging es für die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe mehrheitlich nach unten. Der DAX pendelte - wie schon an den Vortagen - um die runde Marke von 25.000 Punkten, konnte sie diesmal aber am Ende überwinden. Letztlich gewann der Leitindex 0,37 Prozent auf 25.026,80 Punkte. Dagegen fiel der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,58 Prozent auf 32.665,55 Zähler.
Erleichterung herrschte darüber, dass US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges unterzeichnet haben. Laut dem Vermittlerstaat Pakistan tritt es mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Kurzmitteilungsplattform X bekannt.
Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed die von US-Präsident Trump seit langem geforderte Zinssenkung nicht geliefert. Unter Führung des neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wurden am Markt eher Signale für höhere Zinsen aus den Begleitaussagen gelesen. Die New Yorker Börsen hatten daraufhin am Vorabend in ersten Reaktionen noch gelitten, steuern aber nun am letzten Handelstag vor dem verlängerten US-Wochenende auf eine Stabilisierung zu./edh/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 026,80
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUSA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX schließt mit Verlusten -- DAX beendet Handel etwas fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag Verluste. Der DAX verzeichnete leichte Gewinne. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.