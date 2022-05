Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt und könnte Abwärtstrend beenden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreulich ist der Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt ausgefallen. Der Leitindex Dax (DAX 40) stieg am Montag um 1,38 Prozent auf 14 175,40 Punkte. Börsianer verwiesen auf eine extrem schlechte Stimmung unter den Investoren, die jedoch oftmals Auslöser einer Gegenbewegung nach oben sei. Auch die Aussicht auf ein Ende der US-Strafzölle auf Einfuhren aus China kam bei den Anlegern gut an.

Nun könnte dem Dax auch der Ausbruch aus dem zum Jahresanfang begonnenen Abwärtstrend nach oben gelingen. Laut der Landesbank Helaba verläuft dieser bei 14 130 Zählern, diese Marke konnte der Dax zum Schlusskurs überwinden. In den vergangenen Monaten war der Index mehrfach an diesem Widerstand gescheitert. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,86 Prozent auf 29 452,52 Punkte nach oben./bek/ngu