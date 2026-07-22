Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotz Ölpreis-Anstieg - Airbus gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der DAX am Mittwoch weiter nach oben gearbeitet. In einem von anhaltender Unsicherheit wegen des Iran-Kriegs geprägten Umfeld hatte der Leitindex seine jüngsten Gewinne zunächst bis auf 25.271 Zähler ausgebaut, bis der Schwung wieder etwas nachließ.

Zum Handelsschluss stand das Börsenbarometer 0,58 Prozent höher bei 25.155,41 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 0,53 Prozent auf 31.982,03 Zähler. Die Ölpreise legten angesichts der anhaltenden Angriffe der USA auf den Iran deutlich zu, weshalb die Inflationssorgen der Anleger nicht abebbten.

Gestützt wurde der Dax von den Airbus-Aktien (Airbus SE), die an der Index-Spitze um etwas mehr als 7 Prozent anzogen. Der weltgrößte Flugzeugbauer will seinen Gewinn dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 kräftig nach oben treiben. Für Aufwind sorgte auch ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm.

Anleger blicken nun in Richtung der Vereinigten Staaten, wo nach dem Handelsende in New York die Berichtssaison mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) aufwartet. Von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen./ajx/he