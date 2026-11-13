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13.11.2026 17:51:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotzt Nasdaq-Schwäche - Pause nach Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist nach seinem Rekordhoch vom Vortag am Freitag letztlich wenig von der Stelle gekommen. Überraschend schwache US-Inflationsdaten gaben dem deutschen Leitindex nur kurzzeitig etwas Auftrieb. Mit einem Minus von 0,08 Prozent auf 26.749,95 Punkte trotzte er aber der schwachen US-Technologiebörse Nasdaq und behauptete ein Wochenplus von 3,6 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen verabschiedete sich am Freitag 0,51 Prozent tiefer mit 30.699,96 Punkten.

"Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordlaune und Verlustaversion", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Online-Brokers CapTrader. Derzeit scheine der Respekt vor der vortags erstmals überwundenen 27.000-Punkte-Marke größer zu sein als die Zuversicht, diese nachhaltig überwinden zu können. Denn neben den Zinssorgen, geopolitischen Risiken und KI-Zweifeln werde in der kommenden Woche der erwartete Börsengang des KI-Konzerns Anthropic die Risikobereitschaft am Markt testen.

Die US-Erzeugerpreise hatten sich im Oktober gegenüber dem Vorjahr erneut beschleunigt, mit plus 6,5 Prozent aber etwas geringer als von Volkswirten prognostiziert. Die für die US-Geldpolitik wichtige Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, verharrte erwartungsgemäß bei 5,0 Prozent. Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im vergangenen Monat waren die Verbraucherpreise überraschend deutlich gestiegen.

Da die Teuerung weiter deutlich über der Fed-Zielmarke liegt, gilt an den Finanzmärkten als sicher, dass sie im Dezember erneut die Leitzinsen anheben wird. Auch die Europäische Zentralbank dürfte auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr an der Zinsschraube drehen./gl/he

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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