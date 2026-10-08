Aktien Frankfurt Schluss: Dax unter 25.000 Punkten - Öl und Anleihen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Anleiherenditen und Ölpreise machen dem DAX weiterhin zu schaffen. Gleich zum Börsenstart am Donnerstag sackte der deutsche Leitindex unter die Marke von 25.000 Punkten und erreichte am frühen Nachmittag mit zeitweise weniger als 24.800 Zählern den tiefsten Stand seit Ende Juli.

"Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben", sagte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Ölpreise nach oben. Gleichzeitig sorgen sich die Anleger um Frankreichs Staatsdefizit.

Mit minus 1,18 Prozent auf 24.806,97 Punkte ging der Dax aus dem Tag. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, sank um 2,01 Prozent auf 29.506,83 Zähler. Der EuroStoxx 50 verlor 0,87 Prozent auf 6.126,73 Zähler. Außerhalb der Euroregion schloss der Schweizer SMI schwach, während in London der FTSE 100 nur wenig verändert aus dem Handel ging.

Den Bondmarkt betreffend, wo sich im Oktober der Rendite-Abstand (Spread) zwischen den richtungweisenden zehnjährigen französischen Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen angesichts der sich verschärfenden Schuldensituation in Frankreich vergrößert hat, blieb der globale Chefanleger (CIO) von UBS, Mark Haefele, gelassen. Er sieht in der Ausweitung der Spreads keine Zeichen einer unmittelbar bevorstehenden Finanzierungskrise. Die investitionsgetriebene Nachfrage und die sich verbessernden Gewinne dürften dazu beitragen, dass europäische Aktien moderat höhere Renditen verkraften könnten./ck/he