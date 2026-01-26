DAX 40
|
24 933,08
|
32,37
|
0,13 %
|
26.01.2026 17:44:39
Aktien Frankfurt Schluss: Dax verharrt vor unter 25.000 Punkten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am ersten Tag einer womöglich wegweisenden Börsenwoche haben sich Anleger bedeckt gehalten. Der deutsche Leitindex DAX schloss am Montag mit einem moderaten Plus von 0,13 Prozent bei 24.933,08 Punkten. Damit setzte sich das jüngste Verharren des Börsenbarometers unter der runden Marke von 25.000 Zählern fort. Der MDAX legte um 0,25 Prozent auf 31.826,25 Punkte zu.
Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch steht ein wichtiger Impuls für die internationalen Finanzmärkte auf der Agenda. Hinzu kommen die Quartalsbilanzen von Tech-Giganten aus den USA wie Microsoft, Texas Instruments, Apple und Tesla. Am deutschen Markt präsentieren die Dax-Titel Deutsche Bank und SAP (SAP SE) ihre Geschäftsergebnisse und Prognosen.
Auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war nicht geeignet, an den Börsen Aktienkäufe auszulösen. So blieb das Ifo-Geschäftsklima im Januar stabil, während Volkswirte im Schnitt einen Anstieg erwartet hatten. "Der Glaube an den Wumms aus dem Milliarden-Fiskalpaket wird einmal mehr von der Sorge um schlechte Standortbedingungen wegen nur schleppender Reformen aufgefressen", schrieb Analystin Christine Romar vom Handelshaus CMC Markets./bek/stk
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 933,08
|0,13%
