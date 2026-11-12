DAX 40

26 749,95
-21,93
-0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
12.11.2026 17:54:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax vorübergehend erstmals über 27.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag nach dem erstmaligen Anstieg über 27.000 Punkte etwas an Schwung verloren. Zum Schluss behauptete der deutsche Leitindex aber ein Plus von 0,41 Prozent auf 26.771,88 Zähler, womit er den vierten Tag in Folge zulegte. Der schon seit Tagen schwächelnde MDAX der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich hingegen 0,70 Prozent tiefer mit 30.858,13 Punkten aus dem Handel.

Mit der Aussage, es brauche keine Vereinbarung mit dem Iran, habe US-Präsident Donald Trump den jüngsten Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkrieg wieder einen Dämpfer verpasst, schrieb Salah Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. "Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordfantasie und Rückschlaggefahr", ergänzte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets. Der Respekt vor der 27.000-Punkte-Marke scheine aktuell größer zu sein als die Zuversicht, diese nachhaltig überwinden zu könne. "Eine waschechte Jahresendrally sieht anders aus", so das Fazit des Experten.

Für etwas zusätzliche Verunsicherung sorgte der Rücktritt von Jensen Huang vom Chefposten des KI-Chipgiganten NVIDIA nach Affären. Doch selbst an der davon besonders betroffenen US-Technologiebörse Nasdaq beruhigten sich die Kurse zuletzt wieder./gl/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 749,95 -0,08%
NASDAQ Comp. 25 136,27 -0,91%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen