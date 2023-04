Aktien Frankfurt Schluss: Dax wenig verändert auf hohem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag nach einem unspektakulären Handelsverlauf 0,16 Prozent fester mit 15 729,46 Punkten geschlossen. Trotz etwas Rückenwind durch die richtungweisenden US-Börsen blieb der deutsche Leitindex damit knapp unterhalb seines jüngst erreichten höchsten Standes seit Januar 2022. Auch Konjunkturdaten gaben ihm keine Impulse. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen schaffte am Ende ein Plus von 0,81 Prozent auf 27 561,50 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verabschiedete sich 0,68 Prozent höher mit 4363,24 Zählern aus dem Handel. Für den französischen CAC 40 ging es dank Schwergewicht LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) deutlicher bergauf, während der Londoner FTSE 100 nur einen bescheidenen Kursanstieg schaffte. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte zum europäischen Börsenschluss rund ein halbes Prozent im Plus./gl/he