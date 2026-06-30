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30.06.2026 17:49:38

Aktien Frankfurt Schluss: Dax zieht an - 25.000 Punkte erneut nur getestet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag kräftige Kursgewinne gefolgt. Mit guten internationalen Vorgaben im Rücken ging es für den DAX um 1,5 Prozent auf 24.995,81 Zähler nach oben bis an die Marke von 25.000 Punkten. Einmal mehr wagte sich der deutsche Leitindex nur zeitweise darüber.

An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vorabend schon deutlich nach oben gegangen und diese Tendenz bestätigte sich am Dienstag zuerst in Asien, dann in Europa und zuletzt noch mit Anschlussgewinnen in New York. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Börsenwerten nahm den Rückenwind auch mit einem Anstieg um gut ein Prozent auf 31.809,10 Punkte auf.

"Die Erholung an den Börsen bleibt intakt", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Vor allem in den USA seien bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs. Nachdem der Juni dem Dax jedoch ein Minus von 0,4 Prozent eingebracht hat, können Anleger statistisch auf einen besseren Juli hoffen. Laut Molnar zählt der Sommermonat historisch zu den stärkeren Börsenmonaten.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt aber die Lage im Nahen Osten. Nach neuen militärischen Eskalationen in der Straße von Hormus gibt es vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran./tih/he

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