Aktien Frankfurt Schluss: Dax zieht mit gedrehter Wall Street spät an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Dienstag nach einem durchwachsenen Morgen noch ins Plus abgesetzt. Der Leitindex kam am Nachmittag in Schwung, als die zunächst noch schwach gestarteten New Yorker Börsen mehr oder weniger ihre Verluste aufholte. Knapp ins Plus schafften es dort zuletzt die Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500, in denen mehr Standardwerte vertreten sind.

Der Dax legte letztlich um 0,80 Prozent auf 24.998,40 Punkte zu. Er begab sich in seiner Schlussrally wieder zeitweise über die 25.000-Punkte-Marke, die schon den ganzen Februar hart umkämpft ist. Charttechnisch sendete der deutsche Leitindex ein positives Signal, indem er sich von seinem 21-Tage-Durchschnitt nach oben absetzte. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten kam am Dienstag mit 31.444,33 Punkten auf ein Plus von 0,25 Prozent.

Anleger schüttelten es am Dienstag ab, dass die vom ZEW-Institut ermittelten Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland im Februar ein tristes Bild abgaben. Im Fokus blieb weiterhin die Frage, in welchem Maße die Künstliche Intelligenz ganze Branchen durchrütteln kann. "Im Dax spielen diese Sorgen allerdings eine eher untergeordnete Rolle", kommentierte dies am Nachmittag der Experte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets./tih/he